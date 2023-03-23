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Евакуацію поранених воїнів з-під обстрілів біля Бахмута показали ЗСУ

Евакуацію поранених воїнів з-під обстрілів біля Бахмута показали ЗСУ (ВІДЕО)

23 бер 2023, 19:57
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Військовослужбовці Збройних сил України показали, як відбувається процес евакуації поранених побратимів.





На відеозаписі видно, як бронетехніка оперативно під’їжджає до позицій ЗСУ під Бахмутом й забирає двох поранених бійців. Евакуація тривала під час обстрілу окупаційної армії росії.

Нагадаємо, наразі в Бахмуті Донецької області залишились три тисячі громадян, серед яких 32 дитини. Дехто не має бажання евакуюватися та умисно переховується від рятувальників й місцевої влади. До війни у Бахмуті мешкали близько 84 тис. людей.

Джерело: Ракурс


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