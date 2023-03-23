Евакуацію поранених воїнів з-під обстрілів біля Бахмута показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181257-evakuaciu-poranenyh-voyiniv-z-pid-obstriliv-bilya-bahmuta-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України показали, як відбувається процес евакуації поранених побратимів.

На відеозаписі видно, як бронетехніка оперативно під’їжджає до позицій ЗСУ під Бахмутом й забирає двох поранених бійців. Евакуація тривала під час обстрілу окупаційної армії росії.

Нагадаємо, наразі в Бахмуті Донецької області залишились три тисячі громадян, серед яких 32 дитини. Дехто не має бажання евакуюватися та умисно переховується від рятувальників й місцевої влади. До війни у Бахмуті мешкали близько 84 тис. людей.