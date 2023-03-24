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Ракурс
Наслідки влучання російської ракети у Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

Російська ракета влучила у пункт незламності в Костянтинівці — троє загиблих (ФОТО)

24 бер 2023, 09:50
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росія вчинила черговий воєнний злочин на Донеччині. Сьогодні, 24 березня, о 01.00 російська армія обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 місто Костянтинівку.





Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша — поблизу нього. В результаті загинули троє людей. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмуту, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району, — зазначають у відомстві. — Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці інциденту працюють правоохоронці.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки влучання російської ракети у Костянтинівці, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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