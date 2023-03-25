Прикордонники показали, як попри обстріли пробиваються у Бахмут

https://racurs.ua/ua/n181306-prykordonnyky-pokazaly-yak-popry-obstrily-probyvautsya-u-bahmut-video.html

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Державна прикордонна служба України показала, як прикордонники та військовослужбовці під обстріли окупантів виїжджають на позиції у Бахмуті. Відеозапис датований 24 березня.

Фортеця Бахмут. Кожна дорога в місті — це дорога життя! — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Це вже по нас! — каже водій машини прикордонників.

Захисники України показали, як транспорт в’їжджає в Бахмут з боку Константинівки. У цей момент по прикордонниках працюють російські артилеристи.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.