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Ракурс
Прикордонники показали, як попри обстріли пробиваються у Бахмут

Прикордонники показали, як попри обстріли пробиваються у Бахмут (ВІДЕО)

25 бер 2023, 11:20
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Державна прикордонна служба України показала, як прикордонники та військовослужбовці під обстріли окупантів виїжджають на позиції у Бахмуті. Відеозапис датований 24 березня.





Фортеця Бахмут. Кожна дорога в місті — це дорога життя! — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Це вже по нас! — каже водій машини прикордонників.

Захисники України показали, як транспорт в’їжджає в Бахмут з боку Константинівки. У цей момент по прикордонниках працюють російські артилеристи.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

Джерело: Ракурс


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