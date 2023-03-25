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Польща попросить ЄС закупити боєприпаси для ЗСУ за межами блоку. Фото: Генштаб

Польща попросить ЄС закупити боєприпаси для ЗСУ за межами блоку — Моравецький

25 бер 2023, 19:19
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький буде переконувати Євросоюз закупити боєприпаси для ЗСУ за межами блоку.





У декілька країн і регіонів, де на складах значно більше боєприпасів, ніж у країнах ЄС. Саме тому потрібно їх купувати «ззовні», як Польща зараз купує суперсучасну зброю К2, К9 і Abrams з-за кордону. Про це заявив Моравецький, повідомляє RMF 24.

Я буду переконувати їх, тому що боєприпаси потрібні дуже швидко, — наголосив він.

За словами польського прем'єра, необхідно заздалегідь розпочинати діалог, адже є такі країни, які зберігають нейтралітет у питанні постачання зброї. Тому купувати боєприпаси для ЗСУ необхідно у тих європейських країн, які дадуть дозволи на експорт та передачу цих боєприпасів.

Нагадаємо, країни Євросоюзу погодили постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів нас уму 2 млрд євро. У Брюсселі сподіваються, що постачання буде здійснено протягом наступних двох років. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав це «історичним рішенням».

Нинішні обсяги виробництва боєприпасів у Європі, як повідомляється, не забезпечують рівня, про який просить Україна.

Джерело: RMF 24

Джерело: Ракурс


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