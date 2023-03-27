Москва погрожує Вірменії за визнання Римського статуту

https://racurs.ua/ua/n181390-moskva-pogrojuie-virmeniyi-za-vyznannya-rymskogo-statutu.html

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Плани Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є абсолютно неприйнятними.

Про це повідомляє пропагандистське держагентство ТАСС із посиланням на джерело в МЗС рф.

У Москві вважають абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі недавніх незаконних та юридично нікчемних «ордерів» МКС щодо російського керівництва, — сказав співрозмовник агентства.

Джерело також відзначило, що Єреван попереджений «про вкрай негативні» наслідки для двосторонніх відносин у разі приєднання до Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії володимира путіна за звинуваченням у воєнних злочинах на території України. Якщо Єреван ратифікує Римський статут, то, відповідно до документа, влада країни буде зобов’язана заарештувати путіна у разі його візиту до Вірменії.

Конституційний суд Вірменії 24 березня опублікував рішення, що Римський статут не суперечить Основному закону країни. Наразі уряд Вірменії може внести Римський статут на ратифікацію до парламенту.

У Вірменії наголошували, що запустили процес ратифікації Римського статуту ще наприкінці 2022 року. Це пояснювалося бажанням влади країни у майбутньому притягнути до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді керівництво Азербайджану за можливі воєнні злочини у рамках багаторічного конфлікту у Нагірному Карабаху.