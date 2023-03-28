У Зеленського розповіли, де перебуває екс-голова СБУ Баканов

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Ракурс

Де перебуває екс-голова Служби безпеки України Іван Баканов, розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави, — уточнив Веніславський в коментарі для «Укрінформу».

Він нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена. Зі слів представника Володимира Зеленського у Раді, її результати містять державну таємницю, тому жодних деталей він не може розкрити.

Нагадаємо, торік 17 липня президент усунув Баканова від виконання обов’язків голови СБУ. Баканова усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, в якій ідеться: «Невиконання (неналежне виконання) службових обовʼязків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків». 19 липня Верховна Рада звільнила Баканова з посади.

7 лютого 2023 року Верховна Рада за поданням президента призначила Василя Малюка головою СБУ, який з 18 липня 2022 року виконував обов’язки очільника спецслужби.