«Укренерго» назвало причину значних знеструмлень у восьми областях

https://racurs.ua/ua/n181412-ukrenergo-nazvalo-prychynu-znachnyh-znestrumlen-u-vosmy-oblastyah.html

Ракурс

В «Укренерго» 28 березня повідомили про значні знеструмлення у восьми областях через негоду. Йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку й Одеську області.

Cьогодні внаслідок негоди (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 8-ми областях на заході та півдні України (Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька та Одеська області). Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання, — йдеться у повідомленні.

Для генерації працюють усі види електростанцій. В «Укренерго» запевнили, що виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Окрім цього, на Житомирщині через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.