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Ракурс
Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви. Фото:

Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви (ФОТО)

28 бер 2023, 19:17
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Уламки синьо-жовтого безпілотника виявили у московській області росії.





Знайшли БПЛА, на крилах якого містився напис «Слава Україні», у новій москві, біля залізничної станції, яка з'єднує москву й калугу. Уламки знайшов житель села світіно, коли гуляв із собакою. Вони знаходилися приблизно за 100 м від залізниці. Про це пише Telegram-канал російського інтернет-видання Baza.

Зазначається, що можливий розмах крил безпілотника становив два метри. Також БПЛА був пофарбований в синьо-жовтий колір.

Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви. Фото: Baza

Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви. Фото: Baza

Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви. Фото: Baza

Синьо-жовтий безпілотник знайшли поблизу москви. Фото: Baza

Нагадаємо, 19 березня в одоєвському районі тульської області росії впав дрон «без розпізнавальних знаків та відомчої належності». Розміри безпілотника становили 290 на 120 см. Його належність «встановлюється».

Джерело: Baza

Джерело: Ракурс


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