Мешканці 12 областей залишилися без світла — “Укренерго” назвало причину

https://racurs.ua/ua/n181437-meshkanci-12-oblastey-zalyshylysya-bez-svitla-ukrenergo-nazvalo-prychynu.html

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Відключення світла та пошкодження у мережах операторів систем розподілу сьогодні спостерігаються через штормовий вітер і сніг з дощем у 12 областях України: Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській.

Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Водночас в Україні збільшилося споживання через похолодання. Проте виробництва електроенергії вдосталь для покриття потреб українців.

Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, які були завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання, — вказали в «Укренерго».

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання.