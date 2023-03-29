Данілов - Московської церкви у Києво-Печерській Лаврі не буде

https://racurs.ua/ua/n181440-danilov-moskovskoyi-cerkvy-u-kyievo-pecherskiy-lavri-ne-bude.html

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Виселення священиків УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври відбуватиметься згідно з законами України. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Radio NV.

Сьогодні Свято-Успенський монастир УПЦ МП має звільнити територію Лаври. Зі слів Данілова, ієрархи УПЦ МП заявляли, що нібито не мають жодного стосунку до Москви, але водночас «московський піп Кирило Гундяєв розповідав, як нам тут жити».

Ми не можемо йти у них на поводу і не розуміти, що це величезна небезпека для нашої країни. Ми будемо вирішувати питання у законний спосіб, але їх у Лаврі не буде. Закони України поважатимуть усі без винятку, усі закони виконуватимуться, — заявив Данілов.

Секретар РНБО вказав, що 29 березня «буде звичайний день, нічого такого стратегічного, глобального відбуватися не буде».

Є закони нашої країни, які будуть поважати всі. Без виключення. Немає значення, чи ви любите Бога, чи ви ходите туди чи не ходите. Це не має ніякого значення. Всі закони в нашій країні будуть виконуватися, — сказав Данілов.

Також він наголосив, що Києво-Печерська Лавра — це музей, який належить державі, і все те, що стосується цього музейного комплексу, вирішувати буде держава, а не якісь окремі люди, які вирішили чомусь, в який спосіб їм паплюжити наші закони".

Чи будуть там працювати церкви? Так, будуть. Чи буде там богослужінння? Так, буде. Але по законах нашої країни, а не з тими штучними утвореннями, які поза законом нашої країни були свого часу у величезній кількості тут утворені для тих чи інших подій. Я хочу нагадати, якщо ж ви кажете, що все, що відбувається у світі — це рука Бога, ну так вважайте, що це рука Бога робить. Те, що на сьогоднішній день там відбувається. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. От Бог так вирішив, що 29 числа маєте покинути цю обитель, перейти в інше місце, — сказав Данілов.

Секретар РНБО вважає, що з 1991 року була величезна помилка, що ми не поставили тоді крапку, а величезна кількість видавалася земельних ділянок саме під будівництво нібито споруд.