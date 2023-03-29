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Паша “Мерседес” каже, що УПЦ МП не піде з Києво-Печерської Лаври

Паша «Мерседес» каже, що УПЦ МП не піде з Києво-Печерської Лаври (ВІДЕО)

29 бер 2023, 13:20
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Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло Лебідь (відомий за псевдо Паша «Мерседес») заявив, що він та духовенство УПЦ МП має право залишитися і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником «Києво-Печерська Лавра».





Жодного документу, який зобов’язує нас залишити Києво-Печерську лавру, не існує, ми тут будемо і завтра, і на Великдень, — заявив митрополит УПЦ МП.

Московські священики заявляють, що «нікуди виїжджати не будуть» і «жодних юридичних підстав» для того, щоб покидати території Національного заповідника їм нібито не надавали.

Павло неохоче відповідав на запитання журналістів і назвав їх «брехунами».

Джерело: Ракурс


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