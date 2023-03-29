Кремль заявив про згуртування навколо путіна під час "довгої війни"

https://racurs.ua/ua/n181450-kreml-zayavyv-pro-zgurtuvannya-navkolo-putina-pid-chas-dovgoyi-viyny.html

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Прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що «війна у широкому контексті» триватиме довго.

Якщо ви маєте на увазі, скажімо так, війну в широкому контексті — це протистояння з ворожими державами, з недружніми країнами, це гібридна війна, яка розв’язана ними щодо нашої країни, — це надовго. І тут нам потрібна твердість, впевненість у собі, цілеспрямованість та єднання навколо президента, — повідомив пєсков у середу, 29 березня, на регулярному брифінгу з журналістами.

Також рот путіна сказав, що цілі росії у війні з Україною не можуть бути досягнуті політико-дипломатичним шляхом, а лише військовим.

Напередодні британська газета Guardian розповіла, що, що пєсков під час званої вечері, на якій були присутні представники російської культурної та політичної еліти, попередив їх, що нинішні події продовжаться ще дуже довго і потрібно готуватися до лихоліття.

Вважаю, що ви чекаєте, щоб я щось сказав, — наводить газета слова кремлівського прес-секретаря, переказані їй незалежно двома учасниками заходу, що пройшов незадовго до нового року. — Буде набагато важче. Це займе дуже багато часу".

За словами одного з учасників бенкету, після цих слів, які викликали у багатьох почуття незручності, присутнім стало ясно, що пєсков попередив їх про те, що війна нікуди не подінеться і треба готуватися до важких випробувань.

Своєю чергою, секретар Ради безпеки рф микола патрушев у середу також оголосив, що росія не зупиниться, доки не досягне своїх головних цілей у цій війні — «демілітаризації та денацифікації» України.

Попри невпинно зростаючу військову допомогу Україні з боку США та інших західних держав, всі заявлені цілі спеціальної військової операції будуть неодмінно досягнуті. Ми досягнемо демілітаризації та денацифікації України, забезпечимо територіальну цілісність російської федерації та безпеку нашого населення", — заявив Патрушев на зустрічі секретарів рад безпеки країн-членів Шанхайської організації співробітництва в Делі.

Якщо путін відчує кров, відчує, що ми слабкі, — він тиснутиме, тиснутиме, тиснутиме, вважає президент України Володимир Зеленський.