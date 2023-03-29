Канал «1+1» готував шоу про зґвалтування 14-річної на Закарпатті — дівчинку з родиною запрошували до студії

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Канал «1+1» готував випуск про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті — дівчинку та її родину запрошували до студії.

Адвокат Масі Найєм повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що на телеканалі «1+1» мало вийти ток-шоу про історію дівчинки з села Верхні Ворота на Закарпатті. Постраждалу, її батька та бабусю хитрощами намагалися виманити в прямий етер. Адвокатам вдалося цьому запобігти.

За словами Найєма, у студію також планували запросити експертів, які переглянули б відео з подіями того дня та на власний розсуд потрактували б побачене.

Канал «1+1» пояснив виданню «Детектор медіа», що команда ток-шоу готувала цей випуск, «дотримуючись усіх журналістських стандартів, моральних та етичних норм». Також телеканал заявив, що участь неповнолітньої у програмі не планувалася. Деякі гості відмовилися від запису шоу, тому знімання не відбулися.

Однак Масі Найєм наполягає, що телеканал привіз із Закарпаття шістьох людей, серед них і саму постраждалу. Адвокат перебував на зв’язку із «шеф-редактором „1+1“», який хотів, аби дівчина брала участь в записі програми. Найєм зробив аудіозаписи цих розмов і готовий їх оприлюднити.

Нагадаємо, два роки тому на Закарпатті хлопці зґвалтували свою 14-річну однокласницю в підвалі. Злочин задокументували, а потім злили відео в інтернет.

Спершу суд визнав винними підлітків та виніс вирок — 5 років ув’язнення. Але згодом звільнив їх від відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки. Також прокурори змінили статтю, за якою обвинувачували хлопців — зі 152 (зґвалтування) на 153 (сексуальне насильство, без проникнення).

Відомо, що в постраждалої у суді не було адвоката. Її інтереси представляв працівник служби захисту дітей сільради, в якій працює мати одного з ґвалтівників. Обмудсмен Лубінець теж повідомив, що тримає справу на контролі.