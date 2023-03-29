США подвоять виробництво GMLRS та снарядів

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Американці планують різко збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм та ракет GMLRS.

Заступник голови Пентагону з питань сухопутних військ Гейб Камарільйо розповів, що США планують подвоїти виробництво цих снарядів до кінця 2023 року.

«Мілітарний» пише, що у планах протягом наступних п’яти років збільшити їхнє виробництво у шість разів.

Камарільйо повідомив на симпозіумі Асоціації армії США Global Force, що Пентагон витратить приблизно 1,45 млрд дол. на модернізацію виробничих потужностей. Інвестиції мають підтримати новими снарядами обороноздатність України та поповнити запаси армії США.

Тільки на встановлення нових виробничих ліній, закупівлю обладнання та забезпечення їх робочою силою знадобиться 349 млн доларів.

США також планують удвічі збільшити виробництво протитанкових систем Javelin (до 330 на місяць) та пускових установок реактивних систем (до 41 на місяць).

Камарільо заявив, що до 2026 року армія США має намір також удвічі (з 566 до 1110 одиниць) збільшити щомісячне замовлення на виробництво ракет GMLRS для реактивних систем М142/М270.

Загалом США готові інвестувати понад 2 млрд дол. у промислові об'єкти, залучені до виробництва зброї та боєприпасів.

Ці кошти включено до 15-річного плану модернізації державних підприємств з виробництва зброї та боєприпасів із загальним бюджетом 18 млрд дол.

У квітні міністр армії Крістін Вормут заявила, що навесні США планують виробляти 20 тис. 155-мм снарядів на місяць, а не 24 тис., як казав Камарільо.

«Мілітарний» пише, що наразі незрозуміло, чи зможе таке збільшення виробництва у США задовольнити і оборонні потреби України, і власні потреби Пентагону.

Згідно з публічними даними, США вже відправили в Україну 1 млн 74 тис. одиниць 155 мм снарядів, причому місячна витрата цих снарядів, за оцінками експертів, становить до 143 тис. одиниць.