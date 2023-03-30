США модернізували Switchblade 300 — дрон обновили за підсумками бойових дій в Україні

У США представили оновлений БПЛА Switchblade 300 — Switchblade 300 Block 20.

Дрон оновили, врахувавши попередній досвід в бойових діях в Україні. Він отримав простішу систему керування для планшета, що дозволяє швидко й легко виконувати завдання.

Оновлений безпілотник важить майже 2,2 кг, час розгортання — дві хвилини. Для використання Switchblade 300 Block 20 потрібен лише один оператор.

Українські військові використовують дрони Switchblade 300 для ураження позицій противника.

Ці БПЛА виявилися малоефективними на полі бою проти броньованої техніки. Військові зазначають, що зараз Switchblade 300 успішно використовують проти тактики постійних штурмів піхоти, зокрема на Бахмутському напряму.

Станом на 20 лютого США передали Україні понад 700 одиниць БПЛА Switchblade.

Що відомо про новий Switchblade

Switchblade 300 Block 20 портативний, легкий і простий в управлінні. Для його використання потрібен лише один оператор.

Зазначають, що нова система керування вогнем, яка може бути встановлена на планшет, дозволяє операторам легко навчатися, планувати та виконувати завдання. Експлуатація системи ще більше спрощується завдяки інтегрованому контролю безпосередньо на пусковій трубі.

Оновлений дрон-камікадзе важить менш як 2,2 кг, його можна розгорнути менше ніж за дві хвилини. Пуск можна здійснювати з наземної, морської або мобільної установки.

Як і його попередник, Switchblade 300 Block 20 зберігає для оператора можливість ураження рухомої цілі у динамічному середовищі.

Також оновлений Switchblade 300 забезпечує понад 20 хвилин тактичної розвідки, спостереження та виявленні цілей. Дрон передає відео у реальному часі для використання проти цілей за межами прямої видимості.

Боєприпас має покращений діапазон цифрових каналів передачі даних (DDL), новий комплект панорамних камер EO/IR та можливість безперебійної ідентифікації цілі (PID).

Баражуючий боєприпас має протокол зв’язку Cursor-on-Target GPS, який забезпечує ситуаційну обізнаність, збір інформації, цілевказання та розпізнавання об'єктів.