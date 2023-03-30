У Бахмуті росіяни перейшли до тактики малих дій - Череватий

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Минулої доби у районі Бахмуту відбулося 28 бойових зіткнень. Ворог завдав 187 ударів ствольною та реактивною артилерією. Сили оборони знищили 100 загарбників, 87 поранили.

Про це повідомив 30 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

​​За словами Череватого, на цьому напрямку стабільно дуже гаряче, але можна говорити, що в певні дні активність ворога зменшується.

Це може бути пов’язано з перегрупуванням, намірами ворога змінити тактику дій на інших напрямках. Наприклад, якщо спочатку вони діяли на рівні батальйонних, ротних тактичних груп, то тепер перейшли до тактики малих дій.

Ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках

Череватий каже, що Куп’янський та Лиманський напрямки вже протягом кількох тижнів залишаються лідерами за кількістю артилерійських ударів російської армії. Лише минулої доби терористи понад 300 разів вдарили з артилерії різних типів.

Речник ЗСУ зазначає, що на цій ділянці фронту окупанти діють класичними підрозділами та майже не посилають у бій найманців приватних військових компаній. При цьому він зазначив, що протягом року всі підрозділи російської армії зазнали втрат, тож вони доукомплектовані мобілізованими росіянами.