Біля ООН у Нью-Йорку відкриють виставку про воєнні злочини рф (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n181495-bilya-budivli-oon-u-nu-yorku-vidkryut-vystavku-pro-voienni-zlochyny-rf-foto.html

Ракурс

Біля будівлі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку 31 березня відкриється виставка про злочини росії в Україні.

Про це повідомляє Офіс президента.

31 березня у Нью-Йорку, за 100 метрів від ООН, з ініціативи президента Володимира Зеленського у приміщенні 866 United Nations Plaza відбудеться відкриття міжнародної виставки «Україна. Розп’яття. Трибунал», присвяченої злочинам рф в Україні, яка презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає росію за злочини агресії", — поінформували на Банковій.

Виставка створена та організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Вона свідчить про російські злочини проти мирного населення, дітей та військовополонених, проти міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України.

Загалом буде розміщено понад тисячу експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, де воєнні злочинці росії тероризувала мирне населення.

Нагадаємо, росія головуватиме в Раді Безпеки ООН з 1 квітня.