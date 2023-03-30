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База рф у Бєлгородській області на сотні одиниць техніки спорожніла – супутникові фото

База у Бєлгородській області рф на сотні одиниць техніки спорожніла (ФОТО)

30 бер 2023, 17:58
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Військова база росії у селі Солоті Бєлгородської області росії, де станом на січень 2022 року перебували сотні одиниць військової техніки, нині спорожніла — станом на 23 березня 2023 року там майже нічого не залишилося. Про це пише проект «Радіо Свобода» «Схеми» з посиланням на супутникові фото.





База розташована за 30 км від кордонів Харківщини. Там базується 237-й танковий полк армії рф, який за даними Міністерства оборони України, брав участь у боях в районі міста Ізюм.

Нещодавно аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили про те, що армія РФ «розконсервовує" стару радянську техніку. У CIT вважають, що це свідчить про проблеми із оснащенням військових рф. В розпорядженні журналістів є знімки бази у Солоті, зафіксовані супутником Planet Labs у період з січня 2022 року по березень 2023 року.

Військову базу рф, як писало Reuters, почали будувати ще у 2015 році, а завершили — наприкінці 2020 року. Будувала її компанія, пов’язана з так званим «поваром путіна» євгеном пригожиним, який керує угрупованням найманців ПВК «Вагнер».

Джерело: Ракурс


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