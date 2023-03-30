База рф у Бєлгородській області на сотні одиниць техніки спорожніла – супутникові фото

https://racurs.ua/ua/n181501-baza-u-bielgorodskiy-oblasti-rf-na-sotni-odynyc-tehniky-sporojnila-foto.html

Ракурс

Військова база росії у селі Солоті Бєлгородської області росії, де станом на січень 2022 року перебували сотні одиниць військової техніки, нині спорожніла — станом на 23 березня 2023 року там майже нічого не залишилося. Про це пише проект «Радіо Свобода» «Схеми» з посиланням на супутникові фото.

База розташована за 30 км від кордонів Харківщини. Там базується 237-й танковий полк армії рф, який за даними Міністерства оборони України, брав участь у боях в районі міста Ізюм.

Нещодавно аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) повідомили про те, що армія РФ «розконсервовує" стару радянську техніку. У CIT вважають, що це свідчить про проблеми із оснащенням військових рф. В розпорядженні журналістів є знімки бази у Солоті, зафіксовані супутником Planet Labs у період з січня 2022 року по березень 2023 року.

Військову базу рф, як писало Reuters, почали будувати ще у 2015 році, а завершили — наприкінці 2020 року. Будувала її компанія, пов’язана з так званим «поваром путіна» євгеном пригожиним, який керує угрупованням найманців ПВК «Вагнер».