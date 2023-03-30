УПЦ МП програла суд за Києво-Печерську лавру

https://racurs.ua/ua/n181504-upc-mp-prograla-sud-za-kyievo-pechersku-lavru-dokument.html

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Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Намісник Лаври митрополит Павло (відомий за псевдо Паша «Марседес») заявляв, що проросійське духівництво не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.

Суд відмовився задовольнити позов УПЦ МП, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Суд відмовив у забезпеченні позову по справі № 910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ПЦУ призначила нового намісника Києво-Печерської лаври. УПЦ МП має залишити територію святині, але другий день відмовляється це робити. Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна «Києво-Печерського заповідника», не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Паша «Мерседес». Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Національна спілка журналістів заявила про масові порушення прав роботи журналістів біля Києво-Печерської лаври.