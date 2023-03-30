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Ракурс
65 бійців ЗСУ прибули до Європи після навчань на системі ППО Patriot у США

65 бійців ЗСУ прибули до Європи після навчань на системі ППО Patriot у США

30 бер 2023, 21:50
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Цього тижня 65 військових Збройних сил України завершили навчання на системі Patriot у США та вже прибули до Європи. Там вони інтегруються з іншою групою сил ППО, разом із наданим обладнанням Patriot зі Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів. Про це повідомили у Пентагоні.





Українські бійці проходили навчання на американській системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.

Загалом США навчили понад 7 тис. військових ЗСУ від початку повномасштабної війни росії з Україною. Як вказав спікер Пентагону Патрік Райдер, наприкінці березня у Німеччині пройдуть підготовку понад 4 тис. українських військових, зокрема, одна бригада тренується на бойових машинах піхоти Bradley, а інша — на бронетранспортерах Stryker.

Джерело: Ракурс


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