Україна може отримати рекордну допомогу від МВФ

https://racurs.ua/ua/n181539-rekordnu-programu-dopomogy-ukrayini-shvalyv-mvf-zmi.html

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Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні, 31 березня, схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд дол., щоб допомогти країні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні, оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що цей кредит є найбільшим для України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті.

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня, яка враховує шлях України до вступу в Європейський Союз після війни, — зазначає агентство. — Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів та партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.

Джерело: Reuters