Поліція Київщини отримала від Нідерландів 11 собак-саперів, фото: поліція Київської області

https://racurs.ua/ua/n181542-11-sobak-saperiv-peredaly-ukrayini-niderlandy-foto.html

Ракурс

Поліції Київщини сьогодні, 31 березня, за сприяння благодійного фонду Говарда Баффета передали 11 службових собак, які пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

Серед переданих тварин — дев’ять бельгійських та дві німецькі вівчарки. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Сьогодні ми отримали додатково 11 нових собак, — зазначив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, — Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок.

Зазначається, що після навчання собак передадуть спеціальним підрозділам поліції Київщини з метою залучення їх в спецопераціях, а також на прифронтових територіях для допомоги з розмінування, виявлення незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Також фонд Говарда Баффета нещодавно передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для комфортного перевезення службових собак.