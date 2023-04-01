Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

https://racurs.ua/ua/n181556-specslujby-pokazaly-foto-obshuku-budynku-pashy-mersedesa.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала фото обшуку будинку екс-настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Слідчі дії відбулися за місцем проживання та перебування «Паши Мерседеса» (так його ще часто називають у медіа).

На фото, які спецслужба опублікувала у своїх соцмережах, видно приміський будинок митрополита та деякі фрагменти його інтер'єру.

СБУ сьогодні вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу.

Йому інкримінували дві статті:

ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);

ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У Шевченківському суді Києва розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу. Засідання відбувається у закритому режимі, повідомляє «Суспільне».