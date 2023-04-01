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Ракурс
Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку «Паши Мерседеса»

1 кві 2023, 12:45
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Служба безпеки України (СБУ) опублікувала фото обшуку будинку екс-настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла.





Слідчі дії відбулися за місцем проживання та перебування «Паши Мерседеса» (так його ще часто називають у медіа).

На фото, які спецслужба опублікувала у своїх соцмережах, видно приміський будинок митрополита та деякі фрагменти його інтер'єру.

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

СБУ сьогодні вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу.

Йому інкримінували дві статті:

ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань);

ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

Спецслужби показали фото обшуку будинку "Паши Мерседеса"

У Шевченківському суді Києва розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу. Засідання відбувається у закритому режимі, повідомляє «Суспільне».

Джерело: Ракурс


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