Глибоководні океанські течії навколо Антарктиди прямують до колапсу

https://racurs.ua/ua/n181592-mehanizm-dyhannya-svitovogo-okeanu-kolapsuie-ucheni.html

Ракурс

Глибоководна циркуляція океану, яка формується навколо Антарктиди й забезпечує постачання кисню на глибини, може зазнати краху.

Це показують результати нещодавнього дослідження міжнародної групи вчених, яка змоделювала кількість антарктичної глибокої води, що утворюватиметься в разі змін клімату за «сценарієм високих викидів» парникових газів на період до 2050 року, повідомляє видання ScienceDaily.

Таке зниження цієї океанічної циркуляції призведе до «застоювання» дна океанів і до подальших впливів на клімат і морські екосистеми протягом наступних століть, — наголошується у статті

Холодна вода, що занурюється поблизу Антарктиди, створює найглибший потік оборотної циркуляції — мережу течій, що охоплює світовий океан. Рух води розносить тепло, вуглець, кисень і поживні речовини по всій земній кулі. Це впливає на клімат, рівень моря та продуктивність морських екосистем.

Близько 250 трлн тонн холодної, солоної, багатої киснем води опускається в глибини океану поблизу Антарктиди щороку. Потім ця вода поширюється на північ і переносить кисень у глибини Індійського, Тихого та Атлантичного океанів.

Якби в океанів були легені, це була б одна з них, — наголошують учені.

Ця глибоководна океанська течія залишалася у відносно стабільному стані протягом тисяч років, але зі збільшенням викидів парникових газів прогнозується, що ця антарктична циркуляція значно сповільниться протягом наступних кількох десятиліть.

Наше моделювання показує, що якщо глобальні викиди вуглецю продовжуватимуться з нинішньою швидкістю, то циркуляція Антарктики сповільниться більш ніж на 40 відсотків протягом наступних 30 років — і на траєкторії, яка, здається, прямує до колапсу, — додають дослідники.

У разі зникнення цієї глибоководної океанічної течії океани на глибині понад 4 тис метрів «застоюватиметься».

Це призведе до затримання поживних речовин у глибоководній частині океану, що зменшить кількість поживних речовин, доступних для підтримки морського життя біля поверхні океану, — зазначають учені.

Крім того, моделювання показує, що ця тенденція також призведе до швидкого нагрівання глибин океану.

Прямі вимірювання підтверджують, що нагрівання глибоководного океану справді вже триває, — зазначають учені.

Дослідження показало, що танення льоду навколо Антарктиди робить океанські води поблизу менш щільними, що сповільнює антарктичну циркуляцію. Очікується, що танення льодовикового покриву Антарктики та Гренландії продовжуватиме прискорюватись із нагріванням планети.

Ми говоримо про можливе довгострокове зникнення знакової водної маси, — наголошують учені. — Такі глибокі зміни в океанічному механізмі перекидання тепла, прісної води, кисню, вуглецю та поживних речовин, матимуть значний негативний вплив на океани на довгі століття.

Джерело: ScienceDaily