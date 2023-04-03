Справа Майдану — суд визнав «тітушку» винним у викраденні Вербицького, але звільнив від покаранняhttps://racurs.ua/ua/n181614-sprava-maydanu-sud-vyznav-titushku-vynnym-u-vykradenni-verbyckogo-ale-zvilnyv-vid-pokarannya.htmlРакурс
Шевченківський райсуд Києва визнав Олександра Медвідя винним у викраденні активіста і учасника Революції гідності Юрія Вербицького.
Суд призначив Медвідю п’ять років позбавлення волі, однак, у зв’язку з закінченням строків давності справи, його звільнили від покарання, повідомляє видання «Суспільне».
Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого у цій справі — Ігоря Луценка — 248 тис. грн.
За версією прокуратури, Медвідь є «тітушкою» — виконавцем викрадення Вербицького.
Судять Медвідя вже восьмий рік поспіль — за цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.
Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину.
Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним, рішенням суду не задоволений і буде подавати апеляцію. Прокурор також не задоволений рішенням суду й оскаржуватиме його.
Юрія Вербицького та Ігоря Луценка 21 січня 2014 року невідомі особи викрали із лікарні. Їх вивезли в ліс, били, а потім допитували. Вербицький після катувань помер.
Нагадаємо, торік у ДБР заявили, що першим убитим активістом Революції гідності був не загиблий 22 січня 2021 року Сергій Нігоян, як вважалося, а саме Вербицький.
Джерело: «Суспільне»