Пам’ятник Юрію Вербицькому на Київщині, фото: «Історична правда»

https://racurs.ua/ua/n181614-sprava-maydanu-sud-vyznav-titushku-vynnym-u-vykradenni-verbyckogo-ale-zvilnyv-vid-pokarannya.html

Ракурс

Шевченківський райсуд Києва визнав Олександра Медвідя винним у викраденні активіста і учасника Революції гідності Юрія Вербицького.

Суд призначив Медвідю п’ять років позбавлення волі, однак, у зв’язку з закінченням строків давності справи, його звільнили від покарання, повідомляє видання «Суспільне».

Також суд постановив стягнути з Медвідя на користь іншого потерпілого у цій справі — Ігоря Луценка — 248 тис. грн.

За версією прокуратури, Медвідь є «тітушкою» — виконавцем викрадення Вербицького.

Судять Медвідя вже восьмий рік поспіль — за цей час чотири рази змінився склад суду і тричі розгляд справи починали заново.

Загалом слідству відомо про щонайменше 16 причетних до цього злочину.

Медвідь у залі суду заявив, що він не вважає себе винним, рішенням суду не задоволений і буде подавати апеляцію. Прокурор також не задоволений рішенням суду й оскаржуватиме його.

Юрія Вербицького та Ігоря Луценка 21 січня 2014 року невідомі особи викрали із лікарні. Їх вивезли в ліс, били, а потім допитували. Вербицький після катувань помер.

Нагадаємо, торік у ДБР заявили, що першим убитим активістом Революції гідності був не загиблий 22 січня 2021 року Сергій Нігоян, як вважалося, а саме Вербицький.

Джерело: «Суспільне»