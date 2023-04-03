NASA оголосило імена учасників першої пілотованої місії до Місяця

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Американське космічне агентство NASA оголосило імена чотирьох астронавтів, які, як очікується, 2024 року облетять Місяць у рамках місії Artemis-2 («Артеміда-2»).

Як повідомляється на сайті NASA, до складу місячної місії увійшли троє американців Крістіна Кох, Віктор Гловер та Рід Вайсмен, а також канадець Джеремі Хансен.

У NASA наголосили, що четверо астронавтів стануть першими людьми, які здійснять політ до Місяця більш ніж за 50 років. Крім того, до екіпажу місячної місії вперше увійдуть жінка, афроамериканець та канадець, зазначили у космічному агентстві.

Політ до Місяця відбудеться не раніше листопада 2024 року. Очікується, що місія Артеміда-2 триватиме десять днів. Після запуску другий ступінь космічної ракети-носія SLS (Space Launch System) виведе космічний корабель «Оріон» на еліптичну орбіту, яка пройде на висоті до 2900 км над Землею, пише The New York Times. Потім «Оріон» наблизиться до Місяця, але не виходитиме на його орбіту, а замість цього, використовуючи місячну гравітацію, повернеться на Землю.

У грудні 2022 року завершилася місія «Артеміда-1», під час якої корабель «Оріон» у тестовому безпілотному режимі здійснив політ до Місяця, провів на його орбіті кілька тижнів та повернувся на Землю.

Не раніше 2025 року відбудеться місія Артеміда-3, в ході якої астронавти планують висадитися на поверхні Місяця.