Росіяни завдають масованих ударів РСЗВ "Град" під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n181636-rosiyany-zavdaut-masovanyh-udariv-rszv-grad-pid-bahmutom-video.html

Ракурс

Росіяни завдають масованих ударів РСЗВ «Град» під Бахмутом. Політ однієї з ракет потрапив у кадр журналіста Юрія Бутусова.

Він опинився за кілька сотень метрів від падіння пакета «Граду». Бутусов спостерігав за вибухами з укриття. ракети влучили у схил пагорба, де не було військових та цивільних. Але частина вибухів прийшлася на будинки передмістя Бахмута.

Згодом на відео видно пожежу на схилі.