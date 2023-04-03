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Росіяни завдають масованих ударів РСЗВ "Град" під Бахмутом
Росіяни завдають масованих ударів РСЗВ «Град» під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181636-rosiyany-zavdaut-masovanyh-udariv-rszv-grad-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Росіяни завдають масованих ударів РСЗВ «Град» під Бахмутом. Політ однієї з ракет потрапив у кадр журналіста Юрія Бутусова.
Він опинився за кілька сотень метрів від падіння пакета «Граду». Бутусов спостерігав за вибухами з укриття. ракети влучили у схил пагорба, де не було військових та цивільних. Але частина вибухів прийшлася на будинки передмістя Бахмута.
Згодом на відео видно пожежу на схилі.
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