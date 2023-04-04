Ймовірно, війна рф проти України досягає переломного моменту – Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n181647-ymovirno-viyna-rf-proty-ukrayiny-dosyagaie-perelomnogo-momentu-bloomberg.html

Ракурс

Вибух, внаслідок якого загинув прокремлівський військовий блогер владлен татарський, є ще одним підтвердженням ймовірного настання переломного періоду у війні.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Вибух, унаслідок якого загинув татарський у санкт-петербурзі, стався в ресторані, пов’язаному із засновником ПВК «Вагнер», «поваром путіна» євгеном пригожиним. Татарський раніше критикував військове керівництво рф за повторні невдачі на полі битв після зими.

Інші російські мілітарні блогери почали також відкрито скаржитися на те, що росії загрожує неминуча військова поразка, оскільки Україна накопичує сили та озброєння для контрнаступу.

Bloomberg вказує, що український прорив такого масштабу, як торічний, коли Збройні сили України повернули Харківську область і місто Херсон, найімовірніше, ще більше посилить напруженість між ворогуючими фракціями росії щодо відповідальності за невдалу війну.