Росія заявляє, що передала білорусі «Іскандер-М» для ядерного озброєння

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Міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», здатні завдавати тактичних ядерних ударів.

Зі слів воєнного злочинця, тренування білоруських військових з ракетними комплексами вже розпочалися. Про це шойгу заявив на тематичній селекторній нараді з керівним складом збройних сил рф у вівторок.

Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Окрім цього, збройним силам білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні, — заявив шойгу.

Він стверджує, що з 3 квітня на одному з російських полігонів почалося навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» «для захисту Союзної держави».

Нагадаємо, наприкінці березня самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що москва також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність. Раніше воєнний злочинець рф володимир путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі.