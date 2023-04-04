ПЦУ проведе літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

https://racurs.ua/ua/n181661-pcu-provede-liturgiu-v-uspenskomu-sobori-kyievo-pecherskoyi-lavry.html

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З нагоди свята Благовіщення Православна церква України проведе літургію в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Повідомлення про це опублікував 4 квітня офіційний сайт ПЦУ.

Запрошуємо всіх вірних долучитися до святкової Божественної літургії, яка розпочнеться 7 квітня, у п’ятницю, в головному соборі Лаври о 9.00. За Богослужінням спільно піднесемо наші молитви до Господа та Його Пресвятої Матері за наших захисників Батьківщини, за весь наш український народ та за перемогу України.

В ПЦУ запросили вірян долучитися до спільної молитви у святині українського народу — Успенському соборі Лаври.

Нагадаємо, що УПЦ Московського патріархату була зобов’язана виселитися з Лаври до 29 березня, але не зробила цього та оскаржила рішення про розірвання договору оренди приміщень. Сьогодні у Лаврі в Києві продовжилося молитовне стояння священнослужителів та вірян УПЦ МП. Молебень провів митрополит Онуфрій.

Тим часом понад 30 народних депутатів хочуть звернутися до уряду з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври. Ця Лавра розташована в Тернопільській області.