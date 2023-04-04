Садовий розповів про долю храмів УПЦ МП у Львові

https://racurs.ua/ua/n181665-sadovyy-rozpoviv-pro-dolu-hramiv-upc-mp-u-lvovi-foto.html

Ракурс

Андрій Садовий, міський голова Львова, 4 квітня розповів про долю храмів УПЦ МП у місті.

Мер перерахував об'єкти московського патріархату у Львові.

Це, наприклад, приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста.

Тут розвиватимемо систему реабілітації. Ініціатива важлива, «богоугодна», тому, думаю, ніхто не буде проти, — написав Садовий у своїх соцмережах.

Щодо самобуду на Сихові, то його демонтують найближчим часом.

Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді.

Щодо храму на вулиці Бобанича, то ситуація, на думку мера львова, тут складніша. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від Московського патріархату. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено, стверджує мер.