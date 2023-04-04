УПЦ МП виганяють з Хмельницької області

https://racurs.ua/ua/n181662-upc-mp-vyganyaut-z-hmelnyckoyi-oblasti.html

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Хмельницька облрада ухвалила рішення заборонити діяльність УПЦ на території області. Таке рішення одноголосно підтримали депутати під час засідання.

Це рішення також наказує місцевим органам влади провести інвентаризацію земель УПЦ для подальшого вилучення.

Сьогодні ж міськрада обласного центру — Хмельницького — проголосувала за позбавлення церкви всіх земельних ділянок, повідомляє «Укрінформ».

Перед цим Хмельницька міськрада окремо позбавила УПЦ права на ділянку території Свято-Покровського собору — тут на вікенд побили військового ЗСУ. Громада собору після цього ухвалила рішення перейти до Православної церкви України.

Міська рада проголосувала за позбавлення УПЦ МП права на 13 земельних ділянок, серед яких собор на Володимирській. Наразі це всі ділянки, за які можуть проголосувати депутати, але церков Московського патріархату в місті більше.

Окремо депутати звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність УПЦ МП, до голови Нацполіції області ― щодо побиття військового, а до СБУ ― з проханням перевірити усі храми Московського патріархату.

Крім того, 4 квітня депутати іншого міста Хмельницької області — Кам’янця-Подільського — розірвали всі договори з УПЦ про оренду або користування церковними спорудами.

Також депутати заявили про вихід Кам’янець-Подільської єпархії УПЦ «зі складу Російської православної церкви».