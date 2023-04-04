Саакашвілі може залишитися прикутим до ліжка - новий висновок лікарів

https://racurs.ua/ua/n181666-saakashvili-moje-zalyshytysya-prykutym-do-lijka-novyy-vysnovok-likariv.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі може виявитися прикутим до ліжка. Лікарі опублікували черговий висновок про стан екс-президента Грузії.

Група фахівців, створена за Народного захисника Грузії для моніторингу стану екс-президента, оприлюднила черговий, уже дев’ятий медичний висновок.

Фахівці, які відвідали 2 квітня клініку «Вівамеді» (там Саакашвілі знаходиться з травня 2022 року), дійшли висновку, що стан Саакашвілі після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився, повідомляє BBC.

Він втратив ще чотири кілограми ваги через атрофію м’язів, значно обмежений у пересуваннях через слабкість, а при спробі стати в нього падає тиск, що супроводжується втратою рівноваги та порушенням координації.

На думку фахівців, у Саакашвілі — саркопенія (втрата м’язової маси та функції м’язів), атрофія м’язів та кахексія (виснаження) четвертого ступеня. У разі подальшої втрати ваги він може виявитися прикутим до ліжка і через слабкість не зможе пересуватися, вважають лікарі.

Саакашвілі затримали у Тбілісі у жовтні 2021 року невдовзі після повернення до Грузії, де його звинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них він був заочно, ще до повернення, засуджений до шести років ув’язнення.

Сам він називає себе «в'язнем путіна» і вважає всі пред’явлені звинувачення політично вмотивованими.

За час ув’язнення Саакашвілі двічі оголошував голодування та змінив кілька медичних закладів. Торік у травні його перевели з в’язниці у Руставі до багатопрофільної клініки «Вівамеді» на околиці Тбілісі.

Близькі та прихильники Саакашвілі давно б’ють на сполох щодо його стану, вважаючи, що єдиний вихід для порятунку його життя — лікування за кордоном. Влада каже, що він навмисно завдає шкоди своєму здоров’ю, щоб домогтися звільнення з ув’язнення, і звинувачують його прихильників у спекуляціях та політизації цього питання.

1 грудня 2022 року адвокати Саакашвілі звернулися до суду з клопотанням про звільнення чи відстрочення йому кримінального покарання у зв’язку з важкими діагнозами, але суддя після двох місяців судових слухань відмовився задовольнити клопотання захисту, залишивши екс-президента ув’язнення у тбіліській клініці.