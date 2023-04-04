Трампа заарештували перед початком суду в Нью-Йорку

https://racurs.ua/ua/n181672-trampa-zaareshtuvaly-pered-pochatkom-sudu-v-nu-yorku.html

Ракурс

Президента США Дональда Трампа заарештували перед початком суду в Нью-Йорку.

Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де він заарештований і знаходиться під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням обвинувачень, йдеться у повідомленні CNN.

Він буде під вартою до пред’явлення звинувачення.

Очікується, що в ході арешту у Трампа знімуть відбитки пальців, хоча поки неясно, чи буде зроблено його фото.

Потім екс-президента доставлять до зали суду, де він постане перед судом.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть кайданки, оскільки він залишиться під постійним контролем правоохоронних органів.

Раніше CNN писало, що проти Трампа висунуть понад 30 звинувачень, пов’язаних із шахрайством у бізнесі, у рамках розслідування виплат порноактрисі.

Напередодні виборів у 2016 році Трамп через адвоката виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 тис. дол., щоб вона мовчала про секс із ним роками раніше.

Екс-президент та його адвокат оформили це як плату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк подібне вважається фальсифікацією і карається у кримінальному порядку.