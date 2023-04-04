План дій членства в НАТО не на порядку денному - Кулеба про нову програму співпраці з НАТО

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Питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна — НАТО в Брюсселі.

Коментуючи заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО, Кулеба пояснив, що йдеться не про ПДЧ.

Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Це — механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО, — сказав глава МЗС.

Глави МЗС країн НАТО підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись з Альянсом. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг розповів після засідання Комісії Україна — НАТО.

Саме коментуючи це рішення Кулеба зазначив, що йдеться не про ПДЧ. Також міністр розповів, що на зустрічі висловив позицію України щодо аргументу про те, що членство не на часі:

Мій меседж був такий: Вільнюс-2023 це нагода виправити помилки Бухаресту 2008 року.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.

Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими — цього буде недостатньо, — додав він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг просить країни-члени виділяти по 500 млн євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.