Трамп не визнав провини за всіма 34 пунктами звинувачення - що відбулося в суді

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Як і очікувалось, екс-президент США Дональд Трамп у суді Нью-Йорка заявив про свою невинуватість за 34 пунктами звинувачення.

Телеканал CBS повідомив, що у залі судових засідань для пред’явлення звинувачень суддя відхилив запит журналістів на трансляцію засідання.

Після цього екс-президента, найімовірніше, відпустять з-під арешту, водночас на нього можуть накласти обмеження — наприклад, заборону певних публічних дій.

Трамп відмовився розмовляти з журналістами на шляху до зали судових засідань. Колишній президент США перебував під арештом довше, ніж очікував захист.

Трамп виступить із заявою щодо висунутих проти нього звинувачень після 2.00 ночі за київським часом.

Вирушаючи до суду, Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social:

Це здається таким сюрреалістичним — вау, вони збираються заарештувати мене. Не можу повірити, що це відбувається в Америці.

30 березня Велике журі округу Манхеттен проголосувало за висунення кримінальних звинувачень Дональду Трампу. За даними американських ЗМІ, всього колишнього президента можуть пред’явити понад три десятки звинувачень щодо фальсифікації ділової документації.

Відомо, що один із пунктів звинувачення стосується виплати 130 тис. дол. порноакторці Стормі Деніелс (справжнє ім’я — Стефані Кліффордс), яка погодилася не розкривати інформацію про свій сексуальний зв’язок із Трампом перед виборами 2016 року.

Як зазначали американські ЗМІ, Трамп став першим в історії США колишнім чи чинним президентом, якому висунуть кримінальне звинувачення.