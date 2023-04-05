Аналітики ISW розкрили причину ядерного шантажу росії. Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n181679-prychynu-yadernogo-shantaju-rosiyi-rozkryly-v-isw.html

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Ядерні погрози російської федерації спрямовані на те, щоб стримати військову допомогу Україні від країн Заходу.

Напередодні, 4 квітня, міністр оборони рф сергій шойгу виправдовував рішення розмістити російську тактичну ядерну зброю в білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової підготовки та розвідки біля кордонів. Однак виступи російського міністра не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці припускають, що москва знову вдалася до ядерного шантажу, оскільки Фінляндія приєднується до НАТО, а США пообіцяли Україні новий пакет військової допомоги. На думку аналітиків, такими погрозами кремль хоче стримати західну військову допомогу Києву напередодні запланованого контрнаступу Збройних сил України.

В ISW вважають, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, а розміщення росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Крім того, контролювати ядерну зброю в білорусі буде російський персонал.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор володимир путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в білорусі. Згодом самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко додав, що рф також може розмістити стратегічну ядерну зброю, якщо виникне така необхідність.

А 4 квітня міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», здатні завдавати тактичних ядерних ударів. Білоруські ракетні війська вже розпочали навчання роботі з «Іскандерами».