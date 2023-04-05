Біля берегів Туреччини затонуло судно, що прямувало в Україну — троє загиблих

Вантажне судно затонуло біля берегів Туреччини, фото: VesselFinder

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Ракурс

Біля узбережжя Туреччини сьогодні, 5 березня, затонуло вантажне судно «Joe 2» під прапором Гвінеї-Бісау з 14 членами екіпажу на борту, яке йшло до України з турецького порту Іскендерун.

Щонайменше троє членів екіпажу загинули. П’ятьох людей було врятовано, пошуки інших тривають. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Всі члени екіпажу «Joe 2» — громадяни Сирії.

Судно затонуло в районі міста Кумлуджа, що в провінції Анталія. За інформацією ЗМІ, воно перевозило алюміній й прямувало до українського Ізмаїла.

Причина затоплення судна наразі не відома, розпочалося розслідування.

Сигнал лиха надійшов до берегової охорони Туреччини о 3.47. На порятунок направили судно, кілька катерів і два гелікоптери. Двоє членів екіпажу були врятовані вертольотами берегової охорони, ще трьох врятували інші судна в цьому районі.

Зазначається, що рятувальним роботам заважав шторм.

Джерело: Associated Press