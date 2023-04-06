Артилеристи вполювали САУ "Нона", яка обстрілювала позиції ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181716-artylerysty-vpoluvaly-sau-nona-yaka-obstriluvala-pozyciyi-zsu-video.html

Ракурс

Бійці зведеної тактичної групи «Адам» у співпраці зі 128-м батальйоном територіальної оборони Дніпровського району Києва декілька днів ганялися за САУ, яка обстрілювала українські позиції.

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І ось результат — «Нона» виведена з робочого стану. Відповідне відео удару по російській САУ опублікувала тактична група «Адам».

Прикметно, що ураження «нони» відбулося з першого пострілу.

Для ефективного виснаження ворога велике значення має вплив артилерії та використання високоточних снарядів Excalibur. Це дозволяє максимально влучно вражати техніку та живу силу противника.

На сторінці головнокомандувача ЗСУ опублікувала приклади використання таких боєприпасів.