Частину шпигунів з УПЦ МП обміняли на полонених українців – Данілов

https://racurs.ua/ua/n181747-chastynu-shpyguniv-z-upc-mp-obminyaly-na-polonenyh-ukrayinciv-danilov.html

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В Українській православній церкві московського патріархату було дуже багато російських шпигунів, частину з них вже вдалося обміняти на українських бранців.

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У цій інституції (УПЦ МП — ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти російської федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати, — розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Укрінформу».

Секретар РНБО також наголосив, що кремль впливав на Україну не лише через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати на території держави. Він запевнив, що Служба безпеки України бореться з цим явищем.

Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати, — зауважив він.

У цьому контексті Данілов наголосив, що для унеможливлення діяльності організації, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, не треба ані рішень РНБО, ані указів президента.