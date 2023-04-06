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Ракурс
Частину шпигунів з УПЦ МП обміняли на полонених українців – Данілов

Частину шпигунів з УПЦ МП обміняли на полонених українців — Данілов

6 кві 2023, 21:40
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В Українській православній церкві московського патріархату було дуже багато російських шпигунів, частину з них вже вдалося обміняти на українських бранців.


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У цій інституції (УПЦ МП — ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти російської федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати, — розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Укрінформу».

Секретар РНБО також наголосив, що кремль впливав на Україну не лише через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати на території держави. Він запевнив, що Служба безпеки України бореться з цим явищем.

Людина може вірити в Бога, в Аллаха, в кого вважає за потрібне. У нас є претензії до установи, яка не зареєстрована у відповідний до українського законодавства спосіб. Ви хочете ходити молитися? Ідіть і моліться. Але інституції, які не зареєстровані у відповідний спосіб на території України, не можуть тут працювати, — зауважив він.

У цьому контексті Данілов наголосив, що для унеможливлення діяльності організації, нормативні-правові документи якої не відповідають українському законодавству, не треба ані рішень РНБО, ані указів президента.

Перереєструйтеся, якщо вас перереєструють, а потім здійснюйте свою діяльність. Якщо ви маєте пряме відношення до москви, до гундяєва, до тих людей, які закликають убивати наших громадян, ви з ними співпрацюєте… І якщо вони раніше заперечували цей факт, то зараз реакція московських попів і всієї тієї московської чорноти свідчить про те, що УПЦ МП — представники москви, — підсумував Данілов.

Джерело: Ракурс


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