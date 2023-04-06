США, Німеччина і Угорщина проти “дорожньої карти” вступу України в НАТО - FT

https://racurs.ua/ua/n181749-try-krayiny-vystupyly-proty-dorojnoyi-karty-vstupu-ukrayiny-v-nato-ft.html

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США разом з Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав-членів НАТО (зокрема, Польщі та країн Балтії) запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі «дорожню карту» для членства в Альянсі. Про це пише видання Financial Times з посиланням на чотирьох посадовців, які брали участь у переговорах.

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За даними FT, всі члени військово-політичного блоку, кількість яких цього тижня зросла до 31, згодні з тим, що вступ Києва до НАТО не є питанням найближчої перспективи і серйозно обговорювати його можна лише після завершення війни.

Дипломати, які брали участь у переговорах цього тижня, зазначили, що серед міністрів закордонних справ у Брюсселі відбулися серйозні дебати щодо того, що саме слід запропонувати Україні. На відміну від широкої єдності НАТО після вторгнення росії в Україну, питання членства в Альянсі Києва викликає у союзників розбіжності.

За інформацією джерел Financial Times, Вашингтон пропонує союзникам поки що зосередитися на наданні Києву військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги над росією.