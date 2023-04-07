путін закрив росію - The Bell пише, що урядовці можуть виїхати за кордон лише з дозволу прем'єра

https://racurs.ua/ua/n181772-putin-zakryv-rosiu-the-bell-pyshe-scho-uryadovci-mojut-vyyihaty-za-kordon-lyshe-z-dozvolu.html

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У російському уряді фактично закрили вільний виїзд із країни для керівників — від міністрів до начальників департаментів.

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Джерела видання в The Bell розповіли, що високопосадовці з недавніх пір можуть виїжджати за кордон тільки за особливим рішенням, узгодженим з прем'єр-міністром, і лише в рамках виробничої необхідності.

При цьому, зазначили співрозмовники The Bell, в адміністрації президента таких жорстких обмежень немає. Правила виїзду, прийняті в уряді, одне з джерел пояснило «особливою запопадливістю» Михайла Мішустіна.

Правила виїзду за кордон для держслужбовців та чиновників почали посилювати 2014 року, після анексії Криму. Тоді обмеження торкнулися переважно співробітників правоохоронних органів та суддів. Їм зокрема рекомендували не відвідувати «недружні країни».

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну для чиновників, держслужбовців та співробітників держкорпорацій ще більше посилили правила виїзду.

У березні видання «Система» повідомляло, що частину співробітників російських держкомпаній та чиновників попросили «здати на зберігання» закордонний паспорт. В іншому випадку їм пригрозили санкціями аж до звільнення та анулювання паспорта.

У квітні The Financial Times писала, що паспорти вилучають не тільки у високопосадовців і людей, які мають доступ до секретної інформації, а й у чиновників і менеджерів держкомпаній середньої ланки, які не мають доступу до держтаємниці.