Мін’юст назвав кількість відкритих проваджень щодо колабораціонізму

У Мін’юсті назвали кількість відкритих справ щодо колабораціонізму

https://racurs.ua/ua/n181773-min-ust-nazvav-kilkist-vidkrytyh-provadjen-schodo-kolaboracionizmu.html

Ракурс

У Мін’юсті назвали кількість відкритих справ щодо колабораціонізму.

.

Йдеться про приблизно 5 тис. справ. Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць нам пояснила, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

Тому, за її словами, обов’язковим є етап перевірки, а також з’ясовування щодо кожної конкретної людини — за яких умов було вчинене порушення, чи не під примусом.

Держбюро розслідувань наразі перевіряє на причетність до державної зради і колабораційної діяльності 1 тис. 734 громадян. Про це на брифінгу поінформувала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

6 квітня Служба безпеки України відзвітувала про викриття ще дев’ятьох колаборантів: серед них — депутати ОПЗЖ.

У Харківській області затримано депутатку Великобурлуцької селищної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення Куп’янського району вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і згодом приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили «помічницею» місцевого гауляйтера.

На цій «посаді» колаборантка допомагала йому запроваджувати кремлівський режим на захопленій території. Для цього організовувала загальні збори місцевих жителів, під час яких людей агітували підтримати загарбників та приєднуватись до їхніх лав.

На Луганщині викрито організовану злочинну групу, до якої входять шестеро колишніх посадовців місцевих підрозділів Державної казначейської служби України.

Під час окупації частини регіону вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом і запропонували свою допомогу у війні проти України. Серед них Світлана Бородіна, яку ворог призначив «директором казначейства лнр», а її спільників — керівниками підпорядкованих «райуправлінь».

Зловмисники виконували доручення Москви щодо приєднання місцевих окупаційних органів до єдиної системи казначейства країни-агресора.

У Херсонській області до суду скеровано матеріали стосовно депутата-колаборанта однієї з райрад від забороненої партії ОПЗЖ. Співробітники СБУ затримали зловмисника у ході стабілізаційних заходів у листопаді 2022 року.

На період тимчасової окупації частини регіону зловмисник погодився стати «оперуповноваженим відділення по боротьбі з економічними злочинами» у складі окупаційного «гу мвс Херсонської області». У новому «статусі» він змушував місцевих підприємців сплачувати податки в бюджет рф, а у разі відмови — погрожував ув’язнення.

На Донеччині затримано колишню директорку Краснолиманського міського спортивно-технічного клубу.

Після захоплення Лимана зловмисниця добровільно погодилась очолити створений агресором місцевий «сектор опіки управління праці та соцзахисту».