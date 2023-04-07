Київ готовий обмежити і навіть зупинити експорт зерна до Польщі

https://racurs.ua/ua/n181777-kyyiv-gotovyy-obmejyty-i-navit-zupynyty-eksport-zerna-do-polschi.html

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Україна запропонувала тимчасово зупинити ввезення зерна до Польщі, але не транзит, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

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Раніше польські фермери пригрозили на три дні заблокувати пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», якщо не буде врегульоване питання продажу в Польщі українського зерна. Київ запропонував на якийсь час різко обмежити або навіть повністю призупинити експорт зерна до Польщі через невдоволення польських фермерів тим, що дешевше українське зерно підриває місцеві ціни.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус на прес-конференції після зустрічі на прикордонному пункті у Дорогуську зі своїм українським колегою Миколою Сольським.

При цьому, як наголосив Телус, обмеження не торкнуться зерна, яке йде транзитом через Польщу до інших країн.

Після початку російського вторгнення та блокади її чорноморських портів України змушена була відправляти більшу частину свого зернового експорту суходолом, насамперед через Польщу та Румунію.

Однак ці країни не були готові до перевезень таких масштабів, і значна частина зерна, яке призначалося для ринків Африки та Близького Сходу, зібралося там, обваливши ціни та викликавши невдоволення місцевих фермерів.

Це створило напередодні призначених на жовтень загальних виборів значні проблеми для польського уряду, який традиційно спирається на сільських виборців.