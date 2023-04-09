Митрополит Онуфрій, фото: «Православная жизнь»

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Ракурс

Митрополит Онуфрій, очільник УПЦ МП, визнав, що раніше мав російський паспорт, проте запевнив, що «ним не цікавився і не користувався» й вважає себе громадянином лише України.

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Про це йдеться у заяві Онуфрія, опублікованій на сайті УПЦ МП, котра стала реакцією на результати резонансного журналістського розслідування щодо можливої наявності у керівників церкви російського громадянства.

За словами митрополита, російський паспорт він отримав автоматично в результаті розпаду Радянського Союзу, остільки мав постійну прописку на території рф.

У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином росії (тому що я мав постійну прописку в росії, а це по-сучасному означало «громадянство»), узяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилося, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував, — наголосив він.

За його словами, «між Україною і росією були добрі братські стосунки».

Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України, — запевнив він.

Онуфрій, уродженець Львівщини, зазначив, що, вирішивши стати священником, у 1969 році, після третього курсу Чернігівського державного університету, вступив до духовної семінарії.

За його словами, він прагнув навчатися в Одеській духовній семінарії, але там йому відмовили, мотивуючи це тим, що він залишив навчання в університеті і це «буде плямою на українському атеїстичному суспільстві».

Тоді я таємно поїхав у росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії, — наголосив він.

Згодом він приєднався до братства Свято-Троїцької Сергієвої лаври й у 1971 році прийняв чернечий постриг.

Я був щасливий і мріяв прожити у святій обителі все своє життя. Однак Бог судив інакше. У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину, — зазначив він.

За його словами, він «не звертав увагу на російське громадянство», оскільки, проживши у Троїце-Сергієвій Лаврі 18 років, мав «бажання завершити своє життя серед таких Божих людей», а громадянство «відкривало можливість здійснити цю мрію».

На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі — України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає, — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно в УПЦ МП заявили, що Онуфрій «є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє".