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Ракурс
В Онуфрія знайшли російське громадянство

У митрополита Онуфрія знайшли російське громадянство (ВІДЕО)

7 кві 2023, 19:08
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В очільника Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрія (Ореста Березовського) та ще двох десятків священників цієї церкви знайшли громадянство рф.


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У розслідуванні УП показано, що, згідно з витягом з системи «Роспаспорт», 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт, а 23 червня 2003 року він став власником і закордонного паспорта громадянина рф.

Причому це не перший такий документ громадянина Березовського. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. УП пише, що це наводить на думку — російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

Крім Березовського, громадянином рф є також архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон). Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. А у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина росії.

«Українська правда» з’ясувала також, що у січні 2023 року Гедеон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ рф та російського нападу на Україну.

Джерело: Ракурс


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