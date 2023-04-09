Авіація рф атакувала Чернігівщину та Запорізьку область. Фото: ДСНС

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Військова авіація рф вдень 9 квітня авіаційною ракетою вдарила по прикордонному району Чернігівської області.

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Близько 11.54 прогримів вибух у районі населеного пункту Грем’яч. Авіаційна ракета прилетіла з повітряного простору країни-агресора російської федерації. Військові вважають, що окупанти намагалися зруйнувати інфраструктури села. Про поранених або загиблих цивільних поки невідомо. Про це оперативне командування «Північ» повідомило у Facebook.

Також ворожа авіація 9 квітня атакувала Пологівський район Запорізької області. Ціллю ворога була місцева школа. Приліт зруйнував двоповерховий корпус школи, а вибухова хвиля пошкодила три приватні домоволодіння.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники вже ліквідували пожежу на площі 150 кв. м, бо внаслідок авіаудару загорілися зруйновані будівельні конструкції навчального закладу. На щастя, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав.

Нагадаємо, російська авіація атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. Вибухи гриміли у Бериславі, селі Львове Тягинської громади та селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади. Внаслідок прильоту у Бериславі було зруйновано елеватор.