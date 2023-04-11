Російського омбудсмена виключили з альянсу правозахисних організацій

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володимир путін і Тетяна Москалькова, фото: «РБК»
Російського омбудсмена виключили з альянсу правозахисних організаційhttps://racurs.ua/ua/n181901-rosiyskogo-ombudsmena-vykluchyly-z-globalnogo-alyansu-pravozahysnyh-organizaciy.htmlРакурс
Омбудсмена рф Тетяну Москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI) за результатами відповідного голосування.
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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об'єднання, коли виключають одного із членів, — зазначив Лубінець.
За словами Лубінця, підставою проведення голосування стало те, що Москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.
Під час свого виступу Омбудсман Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно, — зазначив Лубінець.
Він нагадав, що росія не звертає уваги на порушення прав людини зі свого боку: вбиває, обстрілює ракетами міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки, — наголосив Лубінець.