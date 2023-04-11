Російського омбудсмена виключили з альянсу правозахисних організацій

володимир путін і Тетяна Москалькова, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n181901-rosiyskogo-ombudsmena-vykluchyly-z-globalnogo-alyansu-pravozahysnyh-organizaciy.html

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Омбудсмена рф Тетяну Москалькову виключили із членів Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI) за результатами відповідного голосування.

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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об'єднання, коли виключають одного із членів, — зазначив Лубінець.

За словами Лубінця, підставою проведення голосування стало те, що Москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI.

Під час свого виступу Омбудсман Російської Федерації заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використовувала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресорки було дуже дивно, — зазначив Лубінець.

Він нагадав, що росія не звертає уваги на порушення прав людини зі свого боку: вбиває, обстрілює ракетами міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.