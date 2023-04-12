Фланги "Вагнера" в Бахмуті укріплені десантниками, ворог атакує Богданівку

https://racurs.ua/ua/n181911-flangy-vagnera-v-bahmuti-ukripleni-desantnykamy-vorog-atakuie-bogdanivku.html

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Сили оборони України за добу відбили понад 70 атак противника на чотирьох напрямках.

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На Лиманському напрямі — поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, намагається наступати під Богданівкою.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках — бої в районах населених пунктів Авдіївка, Першотравневе, Невельське та Мар’їнка Донецької області. Найзапекліші бої продовжуються за Мар’їнку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Аналітики Deep State тим часом пишуть, що на Сватівського напрямку тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення. Біля Новоселівського спроби ворога наступати зазнали краху. В лісах Кремінної ворог продовжує нарощувати тиск з метою витіснення сил оборони з Серебрянського лісництва.

Бахмутський відтинок — за останні дні ворогу вдалося зайняти залізничний вокзал, елеватор, аграрний ліцей та стадіон «Авангард». Фланги бойовиків «Вагнера» вже давно укріплені десантними частинами. Нещодавно перекинули ще й підкріплення з так званої армії днр.

Противник концентрує ударні сили на доволі малій ділянці фронту в самому місті та завдає відволікаючих/турбуючих ударів з півночі та півдня — побічний ефект випуклості лінії зіткнення, — пишуть у Deep State.

На Авдіївському напрямку чергова атака московитів в Первомайському захлинулася. Тривають спроби ворога покращити тактичне положення в Мар’їнці та біля Красногорівки. Біля Водяного ворог так і не зміг закріпитися, втративши в живій силі.

Загалом динаміка у Бахмуті стала — ворог значними силами на обмеженій ділянці фронту має тенденцію до просування. Будьте уважні, спостерігаючи за переможними інсайдерами, які після наших змін раптом почнуть писати те саме або пару днів ще почекають коли вже з’явиться візуальне підтвердження змінам. Всі кажуть правду — у Бахмуті дуже важко, у Бахмуті «вибухає", і ми про це прекрасно знаємо. Але варто аналізувати та сприймати реалії, якими вони є, щоб потім не розчаруватися, — пишут аналітики.

За словами Deep State, супутникові знімки Maxar за 10 квітня підтверджують знищення міськради Бахмута, будівлі податкової та ще деяких будівель, за які йшли бої.