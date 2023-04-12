Поблизу Кремінної армія рф атакує ЗСУ із термобаричної артилерії

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Поблизу Кремінної армія рф атакує ЗСУ із термобаричної артилерії. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що станом на 11 квітня російські війська досягли успіхів у лісовій зоні на південь від Кремінної на Луганщині.

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На геолокаційних кадрах за 10 квітня видно, як елементи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з термобаричною артилерією ТОС-1А діють за 4 км на південь від міста.

Це вказує на те, що підрозділи десанту просунулися в навколишньому лісі, робить висновок ISW. За його даними, саме російські десантники помічені у використанні важких вогнеметних систем.

Також російські сили утримують позиції за десять кілометрів на північний схід від Куп’янська.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 11 квітня, видно, що російські війська захопили Лиман Перший і, певно, якийсь час окупували селище, — йдеться у зведенні.

Термобари́чний боєприпас (ТББ, ОДБ) створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Багатьма експертами відноситься до різновиду запалювальної зброї масового ураження, хоча термобаричні боєприпаси прямо не заборонені міжнародними договорами.